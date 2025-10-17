Protest i La Liga – spelarna vägrade spela vid matchstart

Under fredagen genomförde Real Oviedo och Espanyol en symbolisk protest vid matchstart på Estadio Carlos Tartiere.

Spelarna stod stilla i 15–20 sekunder efter domarens signal innan spelet fortsatte.

La Liga visade inte protesten på tv, utan kameran filmade endast arenan utifrån tills bollen var i spel.



Protesten är en del av en gemensam aktion mellan spelarfacket AFE och lagkaptener, som genomförs i nästan alla matcher under den här omgången.



”Det spanska spelarfacket (AFE), med stöd av de spanska lagkaptenerna i högstadivisionen, meddelar att spelarna under alla matcher i den nionde omgången av den spanska högstadivisionen i början av varje match symboliskt kommer att protestera mot La Ligas brist på transparens, dialog och konsekvens angående möjligheten att spela en tävlingsmatch i USA”, skrev spelarfacket i ett uttalande tidigare under fredagen.

Bakgrunden är missnöje med La Ligas beslut att spela en match mellan Villarreal och Barcelona i Miami den 20 december utan godkännande från spelarna.

Barcelona och Villarreal hålls dock utanför själva protesten, även om deras spelare stöder syftet.



Matchen slutade 2-0 till Espanyol.