Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Protest i La Liga – spelarna vägrade spela vid matchstart

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Under fredagen genomförde Real Oviedo och Espanyol en symbolisk protest vid matchstart på Estadio Carlos Tartiere.
Spelarna stod stilla i 15–20 sekunder efter domarens signal innan spelet fortsatte.

Under fredagen genomfördes en tyst protest på Estadio Carlos Tartiere när Real Oviedo tog emot Espanyol i La Liga. Spelarna stod stilla i 15–20 sekunder efter att domaren blåst igång matchen innan spelet fortsatte som vanligt.

La Liga visade inte protesten på tv, utan kameran filmade endast arenan utifrån tills bollen var i spel.

Protesten är en del av en gemensam aktion mellan spelarfacket AFE och lagkaptener, som genomförs i nästan alla matcher under den här omgången.

”Det spanska spelarfacket (AFE), med stöd av de spanska lagkaptenerna i högstadivisionen, meddelar att spelarna under alla matcher i den nionde omgången av den spanska högstadivisionen i början av varje match symboliskt kommer att protestera mot La Ligas brist på transparens, dialog och konsekvens angående möjligheten att spela en tävlingsmatch i USA”, skrev spelarfacket i ett uttalande tidigare under fredagen.

Bakgrunden är missnöje med La Ligas beslut att spela en match mellan Villarreal och Barcelona i Miami den 20 december utan godkännande från spelarna.
Barcelona och Villarreal hålls dock utanför själva protesten, även om deras spelare stöder syftet.

Matchen slutade 2-0 till Espanyol.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt