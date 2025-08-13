PSG mot Tottenham – här är startelvorna
Europiska supercupen går av stapeln ikväll.
Paris Saint Germain mot Tottenham.
Nu inför så har nu startelvorna släppts.
Champions League-vinnarna Paris Saint Germain ställs ikväll mot Europa League-vinnarna Tottenham i den europiska supercupen.
Matchen som spelas i italienska Udine drar igång vid 21:00 och nu inför så har startelvorna släppts.
STARTELVOR:
Paris Saint Germain: Chevalier – Hakimi – Marquinhos – Pacho – Mendes – Zaire-Emery – Vitinha – Barcola – Doué – Dembelé – Kvaratskhelia
Tottenham: Vicaro – Danso – Romero – van de Ven – Porro – Palhinha – Sarr – Spence – Kudus – Bentancur – Richarlison
