Foto: Bildbyrån

PSG mot Tottenham – här är startelvorna

Europiska supercupen går av stapeln ikväll.
Paris Saint Germain mot Tottenham.
Nu inför så har nu startelvorna släppts.

Champions League-vinnarna Paris Saint Germain ställs ikväll mot Europa League-vinnarna Tottenham i den europiska supercupen.

Matchen som spelas i italienska Udine drar igång vid 21:00 och nu inför så har startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Paris Saint Germain: Chevalier – Hakimi – Marquinhos – Pacho – Mendes – Zaire-Emery – Vitinha – Barcola – Doué – Dembelé – Kvaratskhelia

Tottenham: Vicaro – Danso – Romero – van de Ven – Porro – Palhinha – Sarr – Spence – Kudus – Bentancur – Richarlison

