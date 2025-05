Qasem målskytt – i Nashvilles vinst

Ahmed Qasem flyttade till Nashville från Elfborg inför säsongen.

Natten till torsdag nätade 21-åringen mot Orlando City.

Nashville vann matchen med 3–2.

Ahmed Qasem lämnade Elfsborg för Nashville SC i våras. I MLS-klubben har Qasem fått förtroende och natten till torsdagen var han inblandad i en hel del när de vann mot Robin Janssons Orlando City.

Nashville låg under med 1–0 efter 17 minuter. I den 23:e minuten skulle Qasem tråckla sig fram på högerkanten och spela in bollen som tog på Orlando-spelare in för ett kvitteringsmål.

21-åringen nöjde sig inte där utan drog till med ett lågt skott i burgaveln för att ta ledningen med 2–1 strax före halvtid.

Matchen slutade 3–2 och Ahmed Qasem yttes ut i den 85:e minuten.

I motståndet hittar vi svenske Robin Jansson som spelar för Orlando City.

