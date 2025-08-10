Rangers-supporter avliden – ”Alla är förkrossade”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Rangers kommer ett tragiskt besked.
En supporter har avlidit efter matchen mot Dundee United.
”Hela klubbens tankar går till familj och vänner”, skriver Rangers i ett meddelande.
Under söndagen går Rangers ut med ett tragiska beskedet att en supporter har dött i samband med matchen mot Dundee United.
Det var under lördagen som Rangers spelade 1–1 mot Dundee United. Under matchen ska en Rangers-supporter blivit sjuk på huvudläktaren. Händelsen larmades till den skotska polisen.
Efter matchen gick polisen ut med beskedet att personen har avlidit.
”Polisen blev medveten om att en 70-årig man insjuknade under matchen mellan Rangers och Dundee på Ibrox lördagen den 9 augusti 2025.”, skriver polisen i ett uttalande.
”Han fördes till sjukhus där han senare avled. Närmaste anhöriga är medvetna.”
Senare framförde Rangers sina kondoleanser på sina sociala medier.
”Alla i Rangers är förkrossade över att ha fått veta att en av våra supportrar har gått bort i gårdagens match mot Dundee. Hela klubbens tankar går till familj och vänner. Vi kommer att kontakta familjen för att erbjuda vårt stöd i denna djupt sorgliga och svåra tid.”
Personen som avled blev 70 år.
Den här artikeln handlar om: