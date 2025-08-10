Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Rangers-supporter avliden – ”Alla är förkrossade”

  • Author image

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Rangers kommer ett tragiskt besked.
    En supporter har avlidit efter matchen mot Dundee United.
    ”Hela klubbens tankar går till familj och vänner”, skriver Rangers i ett meddelande.

    Under söndagen går Rangers ut med ett tragiska beskedet att en supporter har dött i samband med matchen mot Dundee United.

    Det var under lördagen som Rangers spelade 1–1 mot Dundee United. Under matchen ska en Rangers-supporter blivit sjuk på huvudläktaren. Händelsen larmades till den skotska polisen.

    Efter matchen gick polisen ut med beskedet att personen har avlidit.

    ”Polisen blev medveten om att en 70-årig man insjuknade under matchen mellan Rangers och Dundee på Ibrox lördagen den 9 augusti 2025.”, skriver polisen i ett uttalande.

    ”Han fördes till sjukhus där han senare avled. Närmaste anhöriga är medvetna.”

    Senare framförde Rangers sina kondoleanser på sina sociala medier.

    ”Alla i Rangers är förkrossade över att ha fått veta att en av våra supportrar har gått bort i gårdagens match mot Dundee. Hela klubbens tankar går till familj och vänner. Vi kommer att kontakta familjen för att erbjuda vårt stöd i denna djupt sorgliga och svåra tid.”

    Personen som avled blev 70 år.

