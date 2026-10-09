Raphinha stoppas: Flick tar inga risker
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Efter landslagsuppehållet väntar viktig klubbfotboll för Barcelona, men det blir utan Raphinha.
Tränaren Hansi Flick tonar dock ner skadeoro kring brassen.
– Han har ingen skada, men vi måste vara försiktiga, säger Flick.
Det var i Brasiliens 4–2-seger mot Australien som Raphinha tvingades kliva av redan i halvtid med känningar i baksida lår. Undersökningar hos det brasilianska förbundet visade på ett mindre muskelödem, varpå formstarke yttern skickades hem till Spanien.
Väl hemma i Barcelona visar proverna att det inte rör sig om någon allvarlig skada, men Hansi Flick väljer ändå att dra i handbromsen.
– Raphinha har ingen skada, men vi måste vara försiktiga. Förra året hade han tre skador och vi måste ta hand om honom. Han kommer inte att vara tillgänglig i morgon eller mot Galatasaray, förklarar Flick på presskonferensen.
Därmed väljer tysken att säkerhetsställa stjärnans hälsa för att undvika en ny skadeföljetong.
Hyllar anfallaren
Samtidigt som Raphinha vilas kommer Flick med mycket positiva besked om Gabriel Jesus, som förväntas få en nyckelroll framöver.
– Han har utvecklats enormt sedan han kom hit och har anpassat sig väl till spelstilen jag vill implementera. Hans styrka ligger i straffområdet och han levererar bra prestationer. Han har tränat utmärkt och är helt redo att spela, säger Flick.
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