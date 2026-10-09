Raphinha stoppas: Flick tar inga risker

Efter landslagsuppehållet väntar viktig klubbfotboll för Barcelona, men det blir utan Raphinha.

Tränaren Hansi Flick tonar dock ner skadeoro kring brassen.

– Han har ingen skada, men vi måste vara försiktiga, säger Flick.

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Det var i Brasiliens 4–2-seger mot Australien som Raphinha tvingades kliva av redan i halvtid med känningar i baksida lår. Undersökningar hos det brasilianska förbundet visade på ett mindre muskelödem, varpå formstarke yttern skickades hem till Spanien.

Väl hemma i Barcelona visar proverna att det inte rör sig om någon allvarlig skada, men Hansi Flick väljer ändå att dra i handbromsen.

– Raphinha har ingen skada, men vi måste vara försiktiga. Förra året hade han tre skador och vi måste ta hand om honom. Han kommer inte att vara tillgänglig i morgon eller mot Galatasaray, förklarar Flick på presskonferensen.

Därmed väljer tysken att säkerhetsställa stjärnans hälsa för att undvika en ny skadeföljetong.

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Hyllar anfallaren

Samtidigt som Raphinha vilas kommer Flick med mycket positiva besked om Gabriel Jesus, som förväntas få en nyckelroll framöver.

– Han har utvecklats enormt sedan han kom hit och har anpassat sig väl till spelstilen jag vill implementera. Hans styrka ligger i straffområdet och han levererar bra prestationer. Han har tränat utmärkt och är helt redo att spela, säger Flick.