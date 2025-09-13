Ratad av Tomasson – nu slog Lidberg till igen

Isac Lidberg är glödhet.

Under lördagen slog han till med femte målet för säsongen för sitt Darmstadt.

Han fick chansen i novembersamlingen i fjol av Jon Dahl Tomasson, men har sedan dess inte varit med i landslaget.

Isac Lidberg har inte hängt läpp för det. Svensken vräker in mål i tyska andraligan och under lördagen kom femte målet för säsongen på lika många matcher.

Han kvitterade Eintracht Braunschweigs ledning och målet visade sig viktigt då det var starten på vändningen då Darmstadt till sist vann med 2-1 och nu är två poäng från serieledning (med visserligen en match mer spelad).

Lidberg inledde säsongen med ett hattrick i premiären och gjorde sedan ett nytt mål innan landslagsuppehållet.

I tyska andraligan slog även landslagsspelaren Alexander Bernhardsson till med ett mål som blev matchens enda och därmed matchavgörande borta mot Schalke 04.