Real Madrid bekräftar: Valverde drabbad av huvudskada

Federico Valverde behövde under dagen besöka sjukhus.

Detta efter en slagsmål med lagkamraten Aurélien Tchouaméni.

Nu meddeler Real Madrid att uruguayaren drabbats av en huvudskada.

Foto: Bildbyrån

Spanska medier har under dagen rapporterat om en fysisk konfrontation mellan Real Madrid-spelarna Aurélien Tchouaméni och Federico Valverde. Det slutade med att den senare behövde föras till sjukhus.

Nu meddelar Real Madrid i ett uttalande att Valverde har drabbats av en huvudskada och att han kommer att ”vila i 10 till 14 dagar, enligt medicinska protokoll för denna diagnos”. Därmed missar lagkaptenen söndagens möte med Barcelona.

Klubben berättar även att incidenten kommer utredas och att disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot både Valverde och Tchouaméni

”Klubben kommer att meddela besluten i båda förfarandena i sinom tid, när motsvarande interna förfaranden har slutförts”, skriver man i sitt uttalande.