Real Madrid rasar mot Tebas – kräver hans avgång

Real Madrid går till hårt angrepp mot La Ligas ordförande Javier Tebas.

Bakgrunden är att Tebas jämförde klubbens metoder med Joseph Goebbels.

Nu kräver Real Madrid att han omedelbart avgår.

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Real Madrid har publicerat ett officiellt uttalande riktat mot Javier Tebas, ordförande för La Liga och vice ordförande i det spanska fotbollsförbundet. Klubben kräver att han omedelbart lämnar båda posterna.

Uttalandet är ett svar på att Tebas jämförde Real Madrids ledning med de metoder som användes av Joseph Goebbels, Nazitysklands propagandaminister. Han pekade också ut klubbens egen tv-kanal, Real Madrid TV, som ett verktyg i den påstådda strategin. Tebas förtydligade senare att han inte syftade på nazistisk ideologi, men det räcker inte för klubben.

”Real Madrid C. F. anser att det är fullständigt oacceptabelt och utomordentligt allvarligt att någon som innehar två av de mest ansvarsfulla posterna i spansk fotboll tar till en jämförelse med nazistregimens propagandametoder för att misskreditera vår klubb, dess ledning och dess tv-kanal”, skriver klubben.

”Förtydligandet att han inte syftar på nazistisk ideologi mildrar inte den djupt kränkande, moraliskt motbjudande och institutionellt ovärdiga karaktären i hans uttalanden.”

Enligt klubben är uttalandet bara det senaste i en rad återkommande angrepp från Tebas mot klubben, dess ordförande och dess medier.

Foto: Bildbyrån

Negreira-fallet i centrum

Konflikten hänger ihop med Negreira-fallet, som gäller de betalningar Barcelona under flera år gjorde till José María Enríquez Negreira, tidigare vice ordförande i den spanska domarkommittén.

Real Madrid menar att Tebas använder sina uttalanden för att ifrågasätta klubbens och Real Madrid TV:s agerande i fallet. Eftersom varken La Liga eller förbundet har reagerat har klubben vänt sig direkt till Uefa. Real Madrid kräver full insyn i betalningarna, en genomgripande reform av domarsystemet och att de som hade ledande poster under perioden ersätts.

”Det är särskilt talande att Javier Tebas ägnar sina ansträngningar åt att misskreditera Real Madrid i stället för att, utifrån sitt institutionella ansvar, verka för att dessa extremt allvarliga händelser klarläggs”, skriver klubben.

Real Madrid kallar Tebas angrepp för ”ett verkligt gissel för spansk fotboll” och menar att hans upprepade agerande gör honom olämplig att sitta kvar.

”Följaktligen kräver Real Madrid C. F. hans omedelbara avgång som ordförande för La Liga och vice ordförande i det spanska fotbollsförbundet.”