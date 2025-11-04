Real Madrid-stjärnan kallas för ”råtta” i återkomsten

Trent Alexander-Arnold är tillbaka på Anfield i kväll – men i Real Madrids färger.

Inför mötet har spanska AS uppmärksammat en väggmålning i närheten av arenan där engelsmannen kallas för ”råtta”.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

”Jag är bara en normal kille från Liverpool vars dröm precis blivit sann”.

Trent Alexander-Arnolds citat under sin tid i Liverpool blev en väggmålning i närheten av Anfield.

Nu, sedan flytten till Real Madrid i somras, har publikfavoriten gått att bli en svikare i supporterled. Det syns inför Champions League-matchen i kväll på Anfield när Madridklubben kommer på besök.

Spanska AS har uppmärksammat hur väggmålningen förstörts med massa vit färg (Real Madrids färger) över högerbackens hydda och därtill står det ”Adios el rata”, vilket på spanska betyder ”hejdå råttan”.

En fingervisning i vilket mottagande som väntar engelsmannen på Anfield i kväll.

Fotnot: Senare under tisdagen har väggmålningen tvättats efter vandaliseringen.