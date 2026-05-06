Real Madrid-stjärnorna i slagsmål på träning

Stämningen på dagens Real Madrid-träning var inte direkt på topp.

Detta då Antonio Rüdiger och Alvaro Carreras hamnade i luven på varandra.

Det rapporterar radiokanalen Onda Cero.

Till helgen stundar La Ligas sista El Clasico för säsongen, när Barcelona tar emot Real Madrid på Camp Nou.

Då har ”Barca” chans att säkra ligatiteln, mot den största rivalen.

Inför helgens stormatch har stämningen hos ”Los Blancos” inte direkt varit på topp.

Under onsdagens träning hamnade nämligen två spelare i slagsmål med varandra. Detta i form av Antonio Rüdiger och Alvaro Carreras, enligt radiokanalen Onda Cero.

Bakgrunden till osämjan ska ha grundat sig i Carreras beteende på planen. Benfica-förvärvet har, under de senaste veckorna, förlorat sin startplats och även fått motta kritik på sociala medier.

På tal om sociala medier bekräftade även Carreras radiokanalens uppgifter om bråket på träningen. Ytterbacken skrev att konflikten var ”en isolerad obetydlig händelse som redan har lösts”.

”Stämmer inte överens med verkligheten”

Kring kritiken mot uppträdandet på planen säger Carreras.

”Under de senaste dagarna har det antytts och kommenterats vissa saker om mig som inte stämmer överens med verkligheten. Mitt engagemang för den här klubben och för tränarna har varit orubbligt sedan dag ett och det kommer att förbli så. Sedan jag återvände har jag alltid arbetat med största professionalism, respekt och hängivenhet”, säger spanjoren.

Matchen mellan FC Barcelona och Real Madrid har avspark klockan 21.00 på söndag.