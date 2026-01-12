Real Madrid-stjärnornas stöd – mitt i El Clásico

Ronald Araújo har dragits med psykisk ohälsa.

I rivalmötet med Real Madrid i den spanska supercupen var försvararen tillbaka.

– Att vinna denna titel betyder mycket för honom, säger tränaren Hansi Flick.

Foto: Alamy

Det var i början av december som Barcelona-försvararen Ronald Araujo, 26, meddelade att han tar en paus från fotbollen ”av privata skäl”. Mittbacken från Uruguay ska enligt flera spanska tidningar varit mentalt dränerad och Araujos psykiska mående ska ha förvärrats efter ”Barças” förlust mot Chelsea i Champions League, där försvararen blev utvisad.

I går, söndag, var Araujo tillbaka på planen igen när Barcelona besegrade ärkerivalen Real Madrid i finalen i den spanska supercupen. Mittbacken byttes in i den 93:e minuten och gjorde sitt första framträdande sedan CL-förlusten mot Chelsea den 25 november, för 47 dagar sedan.

– Ronald är en viktig spelare för laget. Vi kommer att hjälpa honom. Han har gått igenom en svår tid och det är normalt med tanke på tröjans tyngd och de krav som ställs. Jag hade det också svårt de två första säsongerna. Att Ronald kan lyfta denna trofé betyder att vi kan räkna med alla, sa Raphinha, som utsågs till matchens bästa spelare, enligt AS.

Araujo visades ut mot Chelsea. Foto: Alamy

– Att vinna denna titel och vara tillbaka på planen betyder mycket för honom. Vi stöttar honom alltid. Han är en viktig spelare i omklädningsrummet, en bra spelare, fyllde Barcelona-tränaren Hansi Flick i.

Fick stöd av Carvajal och Vinicius Júnior

I uppmärksammade bilder sågs Real Madrid-spelaren Dani Carvajal titta till Araujo mitt under det brinnande El Clásico. Duon sågs i konversation mot slutet av finalen, men vad den Carvajal sade till motståndaren fångades inte av mikrofonerna på plats. Araujo ska, enligt spansk media, däremot ha svarat:

– Bra, bra, min vän. Bättre, bättre… Tack så mycket, tack så mycket, tack, tack så mycket.

Även Real Madrids Vinicius Júnior sågs prata med Ronald Araujo under halvtidspausen.

Foto: Movistar

Barcelona vann den spanska supercupfinalen med 3–2 och fick därmed lyfta årets första titel.