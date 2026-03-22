Real Madrid vann derbyt – Vini Junior tvåmålsskytt

Det hettade till rejält i Madrid-derbyt.

Fem mål och ett rött kort summerade en 3–2-seger till Real Madrid.

Under söndagen drabbade Real Madrid och Atletico Madrid samman på Santiago Bernabeu. Redan efter nio minuter fick ”Los Blancos” en jättechans när Federico Valverde satte bollen i stolpen.

I stället var det Atletico Madrid som tog ledningen genom nyförvärvet Ademola Lookman och det var gästerna som hade fördel inför den andra halvleken.

Drygt sju minuter in i den andra akten gjordes Brahim Diaz ner och Real Madrid tilldelades en straffspark. Då klev Vinicius Junior fram och satte kvitteringen. Bara minuter senare hade Real vänt. Valverde stod för 2–1-målet.

Atletico Madrids tränare Diego Simeone bytte in Nahuel Molina i den 57:e minuten. ett bra beslut skulle det visa sig. Efter knappt tio minuter på plan avlossade Molina ett distansskott till 2-2.

Det dröjde dock inte länge innan hemmalaget återtagit sin ledning efter att Vini Junior vänt bort Atletico-försvarare och senare placerat i matchens femte mål. Kort senare fick Real Madrid se sig själva spela med en man mindre. Detta efter att Valverde sparkat ner inbytte Alex Baena.

I den 81:a minuten var gästerna nära att kvittera igen. Julian Alvarez avlossade en kanon som tog i målramen. Närmare än så kom inte gästerna och det var Real Madrid som blev kungar i huvudstaden under söndagen efter att ha vunnit med 3–2.