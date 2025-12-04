Real Madrids oro – stjärnan haltade av planen

Trent Alexander-Arnold har börjat hitta rätt i Real Madrid.

Nu finns det dock orosmoln kring engelsmannen.

I matchen mot Athletic Club sågs han halta av planen efter en smäll.

Foto: Bildbyrån

Trent Alexander-Arnold lämnade Liverpool för Real Madrid i somras. Högerbacken har fått alltmer förtroende av tränaren Xabi Alonso och i matchen mot Athletic Club passade Alexander-Arnold fram till Kylian Mbappé i 3–0-segern.

Det blev bara 55 minuter på planen för engelsmannen. Drygt tio minuter in i den andra halvleken skulle Athletic Club-spelaren Alejandro Rego resa sig på sin högra fot. Det ledde till att Alexander-Arnolds fot hamnade under tryck och vred till fotleden rejält.

Engelsmannen blev sittandes på planen innan Real Madrids medicinska stab gav honom hjälp att stappla av gräset på San Mames. Det är ännu oklart hur allvarlig skadan är.

Trent Alexander-Arnolds kontrakt med ”Los Blancos” löper ut sommaren 2031.