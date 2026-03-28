Real Madrids supertalang om landslagsvalet: ”Min dröm”
Thiago Pitarch, 18, kan representera både Spanien och Marocko.
Nu har Real Madrid-talangen bestämt sig.
18-åringen har valt att spela för det spanska landslaget.
Thiago Pitarch skrev A-lagskontrakt med Real Madrid i början av mars. Den 18-årige mittfältaren har hittills gjort åtta framträdanden i ”Los Blancos”.
Det har under en tid varit på tal om vilket landslag Pitarch kommer att spela för då han både kan representera Spanien och Marocko. Pitarch har gjort framträdanden i Spaniens ungdomslandslag och väljer nu att fortsätta på samma spår.
– Min dröm är att debutera i seniorlandslaget, säger Pitarch i Spaniens fotbollförbunds officiella kanaler.
18-åringens kontrakt med Real Madrid sträcker sig till 2027. Spanien är klart för VM i sommar och har Kap Verde, Uruguay och Saudiarabien i sin grupp.
