Real Madrids supertalang om landslagsvalet: ”Min dröm”

Thiago Pitarch, 18, kan representera både Spanien och Marocko.

Nu har Real Madrid-talangen bestämt sig.

18-åringen har valt att spela för det spanska landslaget.

Foto: Bildbyrån

Thiago Pitarch skrev A-lagskontrakt med Real Madrid i början av mars. Den 18-årige mittfältaren har hittills gjort åtta framträdanden i ”Los Blancos”.

Det har under en tid varit på tal om vilket landslag Pitarch kommer att spela för då han både kan representera Spanien och Marocko. Pitarch har gjort framträdanden i Spaniens ungdomslandslag och väljer nu att fortsätta på samma spår.

– Min dröm är att debutera i seniorlandslaget, säger Pitarch i Spaniens fotbollförbunds officiella kanaler.

18-åringens kontrakt med Real Madrid sträcker sig till 2027. Spanien är klart för VM i sommar och har Kap Verde, Uruguay och Saudiarabien i sin grupp.