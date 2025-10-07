Rejäl fördel Häcken – Sampaio stor hjälte på Hisingen

BK Häcken tar med sig en 4–0-ledning till Polen nästa vecka.

Helena Sampaio blev stor matchhjälte för Hisingeklubben.

Brasilianskan stod för ett hattrick i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken gick in som stora förhandsfavoriter till kvällens möte med polska GKS Katowice, men väl på planen blev det inte lika enkelt som alla hade trott, i varje fall inte under den första halvleken.

När domaren blåste för halvtid så var resultatet alltjämt 0–0 på Hisingen och det skulle dröja även i den andra halvleken innan Häcken till slut fick hål på polskorna, men när målet kom så blev det islossning.

Helena Sampaio satte dit 1–0 i den 71:a minuten och ungefär tio minuter senare så utökade hon själv ledningen till 2–0.

Paulina Nyström satte sedan dit 3–0 bara minuten senare och i den 85:e minuten fullbordade sedan Sampaio sitt hattrick.

Häcken reser alltså ner med ett rejält försprång till Polen nästa vecka. Returmötet går av stapeln nästa torsdag.