STOCKHOLM. Anfallaren Johanna Renmark är enda svensk i Brann SK.

Nu ska hon möta Hammarby i ett nordiskt derby i Europa Cup-kvalet.

– Ja, men det blir ju nästan en kamp om norden och så är det många norskor i Hammarby också. Så det blir lite extra spänning, säger anfallaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån



Svenska U23-landslagsspelaren Johanna Renmark har spelat i Brann sedan 2023 och nu ställs de norska serieledarna mot Hammarby i Europa Cup. Enligt Renmark var Hammarby ett av de tuffaste lagen som man kunde lottas mot och det blev tuffast möjliga motstånd för det norska laget. Brann fick Hammarby i lottningen och trots det tuffa motståndet tycker Renmark att det ska bli kul att möta ett lag från Sverige.

– Man hade kunnat få ett lättare motstånd om man får säga så. Jag tänker att Hammarby var ändå ett av de bättre rankade lagen man kunde få. Så på det sättet hade vi lite otur. Men det var ju alltså inget negativt med att vi får dem. Utan det är kul för att hur ofta möts Sverige och Norge? Det är ju inte ofta sådana lag möts heller. Så det är ju skitkul.

I Europa Cup är det dubbelmöten och det laget som är bäst av två matcher kommer gå vidare till nästa runda, medan det andra lagets resa slutar redan nästa vecka. Men det är inte bara en kamp om att gå vidare och ta sig längre i turneringen. Det är också en kamp om vilket lag som är bäst i norden och rivaliteten mellan Norge och Sverige.

– Ja, men det blir ju nästan en kamp om norden och så är det många norskor i Hammarby också. Så det blir lite extra spänning.

I första mötet mellan lagen har Hammarby hemmaplansfördel. Det innebär spel på Grimsta IP och en del supportar på plats från båda lagen. Brann hoppas kunna tysta hemmapubliken.

– Alltså, jag tror kanske inte det går att tysta dem helt. Jag vet ju att de verkligen har bra fans. Men jag kan tänka mig att det kommer bli en kamp mellan supportrarna, vem som hörs mest. Sen i dag vet jag inte hur många supportrar från vår sida som kommer. Men på Brann stadion brukar vi få ganska mycket publik om det är sådana europamatcher eller liknande. Så jag räknar med att då blir det jävligt livat från vårt håll i alla fall.

Matchen mellan Hammarby och Brann spelas tisdagen 7 oktober kl 19:00.