Roma hänger på i toppen – slog Como

Roma tog en efterlängtad seger.

Huvudstadsklubben slog Como med 1–0 i Serie A.

Foto: Alamy

Roma har haft en stark inledning på säsongen i Serie A. Inför måndagens drabbning med Como hade dock Roma förlorat två matcher i rad och behövde ta en trepoängare för att hänga på i toppen av tabellen.

Det såg Roma till att lösa.

Efter en mållös första halvlek tog Roma ledningen efter en timmes spel genom brassen Wesley.

Fler mål blev det inte i matchen och segern för Roma innebär att de landar på en fjärde plats i tabellen efter 15 omgångar. Como ligger på en sjunde plats.