Roma och Milan spelade oavgjort – Inter jublar

Roma och AC Milan ställdes mot varandra i ett toppmöte.

Då spelade lagen oavgjort på Stadio Olimpico.

Matchen slutade 1-1.



I söndagens toppmöte mellan Roma och AC Milan var det poäng på spel i Serie A. Roma skapade flera heta chanser under första halvlek, men Milan-målvakten Mike Maignan stod för flera avgörande räddningar som höll gästerna kvar i matchen.

I den 62:a minuten tog Milan ledningen. Luca Modric slog ett precist inlägg som Koni de Winter nickade i mål.

Tio minuter senare fick Roma en straff efter att Davide Bartesaghi handlat i straffområdet. Lorenzo Pellegrini var kylig från elva meter och kvitterade till 1–1.

Båda lagen jagade sedan segermålet utan att lyckas, och matchen slutade 1–1.

Resultatet gynnar Inter, som nu har fem poäng ner till Milan i tabellen. Roma är fortsatt nio poäng bakom topplaget.