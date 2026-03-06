Ronaldo flyr Saudiarabien – vårdas i Madrid

Cristiano Ronaldo har dragit på sig en lårskada.

Rehaben kommer inte att ske i Saudiarabien, utan i Madrid.

– Skadan är allvarligare än vi väntat, säger 41-åringens tränare Jorge Jesus.

Foto: Bildbyrån

När Cristiano Ronaldos Al-Nassr ställdes mot Al Fayha förra helgen byttes portugisen ut med tio minuter kvar. Det bekräftades kort därpå att det rörde sig om en skada.

Någon rehab i Saudi Arabien är det dock inte att tala om. Istället skeppas Ronaldo iväg till sin gamla hemstad Madrid.

– Efter testerna blev det tydligt att skadan är allvarligare än vi väntat. Cristiano kommer resa till Spanien för behandling, precis som andra skadade spelare, säger Al-Nassrs tränare Jorge Jesus till ESPN.

– Han kommer behöva behandling av sin personliga fysioterapeut. Vi hoppas att han snart kan återvända för att hjälpa laget, tillägger han.

Det har tidigare spekulerats om att Ronaldo lämnat kungadömet i mellanöstern tillföljd av oroligheterna som råder i regionen. I förra veckan bombade USA och Israel flera mål i Iran och som gensvar har explosioner detonerat i Dubai i Förenade Arabemiraten.

Cristiano Ronaldo skrev på för Al-Nassr i december 2022 och han har hittills gjort 121 mål på 137 matcher för klubben.