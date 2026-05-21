Ronaldo mästare i Saudiarabien

Cristiano Ronaldo har tagit sin första ligatitel med Al-Nassr.

Efter segern mot Damac kunde portugisen inte hålla tillbaka känslorna – och bröt ihop i tårar.

Foto: Bildbyrån

Cristiano Ronaldo har nått en ny milstolpe i karriären.

På torsdagskvällen säkrade Al-Nassr ligatiteln i Saudi Pro League efter en övertygande seger med 4–1 mot Damac. Ronaldo spelade en avgörande roll och stod för två mål i titelmatchen.

Med drygt tio minuter kvar, och Al-Nassr i klar ledning, blev känslorna för mycket för den 41-årige portugisen. På bänken syntes Ronaldo i tårar – med vetskapen om att ligaguldet var inom räckhåll.

Det blev till slut också verklighet. Al-Nassr höll undan och säkrade klubbens första ligatitel sedan säsongen 2018/19.

För Ronaldo innebär triumfen hans första titel i Saudiarabien sedan flytten till klubben 2023.