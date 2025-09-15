Roony Bardghji fick göra debut och detta från start i FC Barcelona under söndagskvällen.

Efteråt hyllades talangens attityd av Barcas huvudtränare Hansi Flick.

– Roonys attityd var fantastisk. Han vill lära sig och fortsätta att lära sig, säger han enligt Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

Roony Bardghji bytte FC Köpenhamn mot FC Barcelona under sommaren och igår kväll fick den svenske jättetalangen debutera.

Bardghji fanns med från start i det FC Barcelona som vann med hela 6–0 mot Valencia och 19-åringen fick en halvlek på plan, innan han ersattes av Raphinha.

Enligt rapporter från spanska Rac1 så skulle brassen ha startat matchen, men petats då han var sen till uppvärmningen.

Hansi Flick, huvudtränare i FC Barcelona, vill inte kommentera uppgifterna efter matchen utan valde istället att hylla svenskens inställning och attityd.

– Roonys attityd var fantastisk. Han vill lära sig och fortsätta att lära sig, säger tränaren.

Härnäst för Barcelona väntar Champions League-möte med Newcastle på torsdag, det återstår att se ifall jättetalangen får mer speltid där.