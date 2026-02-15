Rytting Kaneryd utbytt när Chelsea vann

Den svenska Chelseaspelaren startade sin nionde match för säsongen när Liverpool gästade.

Då blev hon utbytt efter en dryg timme.

Johanna Rytting Kaneryd har bara startat lite mer än hälften av Chelseas matcher den här säsongen. När Londonlaget tog emot nästjumbon Liverpool fick sen svenska landslagsyttern chansen från start.

65 minuter in i matchen, precis efter att Chelsea gjort 2-0, blev 29-åringen utbytt till förmån för Samantha Kerr. Segern innebär att Chelsea är uppe på tredje plats i Women’s Super League.

Jennifer Falk, Alice Bergström och Cornelia Kapocs startade för Liverpool. Beata Olsson blev kvar på bänken.