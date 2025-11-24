Så chockades Real Betis-fansen av Iscos förlängning

Real Betis spelade i går hemma mot Girona. Då överraskade klubben sina egna supportrar med ett stort tifo på långsidan med orden ”Isco 2028” som en överraskning kring att sin mittfältsstjärna förlängt kontraktet.

Foto: Bildbyrån/Skärmbild X

I vanliga fall är det supportrarna som överraskar spelare och klubb med storslagna tifon.

I går var det tvärtom när Real Betis drabbade samman med Girona hemma i Sevilla.

Inför avspark vecklades nämligen en stor banderoll ut som prydde större delen av ena långsidan. Orden var enkla, men budskapet tydligt: ”Isco 2028”.

En överraskning till den grönvita hemmapubliken av forne spanska landslagsspelaren förlängt sitt avtal ytterligare ett par år.

Den i dag 33-årige Isco kom till Betis från ärkerivalen Sevilla 2023 och har tidigare huserat i klubbar som Valencia, Málaga och Real Madrid – där han i den sistnämnda klubben vann fyra Champions League-titlar och totalt gjorde 37 mål på 246 matcher.