Så länge blir Pedri borta – värre än befarat

Pedri blev inte bara utvisad i El Clásico utan också skadad.

Nu kommer rapporter att mittfältaren blir borta längre än väntat och att han först i början av december väntas vara tillbaka i spel.

Det var inget roligt El Clásico för Pedri. Han visades ut i slutet i 2-1-förlusten borta mot Real Madrid och dessutom åkte Barcelonastjärnan på en skada.

Det skrevs att han skulle bli borta i tre, fyra veckor. Men det visar sig nu värre än befarat med 22-åringen från Kanarieöarna.

Barcelonabaserade tidningen Sport uppger nämligen nu att det snarare är fem eller sex veckor utanför planen som gäller för Pedri som i stället väntas kunna göra comeback mot Real Betis 7 december.