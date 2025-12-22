Salah blev matchhjälte för Egypten
Egypten var nära att kryssa mot Zimbabwe i Afrikanska mästerskapen.
Då såg Mohamed Salah till att avgöra i slutet.
Egypten vann med 2–1.
Afrikanska mästerskapen har dragit i gång och under måndagen ställdes mesta mästarna Egypten mot Zimbabwe.
Det var Zimbabwe som tog ledningen. Efter dryga 20 minuter in i den första halvleken satte Prince Dube 1–0 för Zimbabwe, vilket blev ställningen i halvtid.
Egypten, som senast vann Afrikanska mästerskapen 2010, lyckades vända i den andra akten. Manchester Cityspelaren Omar Marmoush löste kvitteringen i den 64:e minuten.
Matchen såg länge ut att gå mot ett kryss men i den 91:a (!) minuten satte Egyptens storstjärna Mohamed Salah 2–1-målet och säkrade segern.
I samma grupp vann Sydafrika mot Angola med 2–1.
