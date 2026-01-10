Salah sköt Egypten till semifinal i Afrikanska mästerskapen
Egyptens stjärnspelare klev fram när det gällde som mest.
Mohamed Salah sköt sitt landslag till semifinal när Elfenbenskusten besegrades.
Egypten ställdes mot regerande mästaren Elfenbenskusten i kvartsfinal under lördagskvällen och fick en drömstart.
Redan i den fjärde minuten gav Omar Marmoush Egypten ledningen på Stade Adrar.
Mohamed Salah låg sedan bakom 2–0-målet med en hörna. Liverpoolstjärnan fastställde därefter slutresultatet genom att själv göra 3–1, ett mål som visade sig avgörande trots Elfenbenskustens sena reducering.
– Vi gör det här för vårt land. Förhoppningsvis kan vi ta oss vidare även nästa match, men det kommer bli tufft, säger Salah efter slutsignalen.
Det blev dramatiskt in i det sista, men Egypten stod pall för Elfenbenskustens slutforcering och kunde till slut vinna kvartsfinalen med 3–2 i Afrikanska mästerskapen. Därmed är laget klart för semifinal.
Nu återstår fyra nationer i kampen om titeln. I semifinalerna ställs Egypten mot Senegal, medan Marocko möter Nigeria. Båda matcherna spelas på torsdag.
