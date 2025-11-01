Samuel Dahl gjorde mål – för första gången någonsin

Han hade aldrig gjort ett tävlingsmål i seniorsammanhang.

Idag blev Samuel Dahl målskytt för sitt Benfica.

Detta när man besegrade Vitória de Guimarães med 3-0.

Foto: Alamy

Den förre Djurgården-backen Samuel Dahl bytte Roma mot Benfica permanent under sommaren.

Gemensamt för de tre klubbarna som han har spelat i, tillsammans med Västerås SK, Örebro SK och AIK, är att han inte gjort ett enda mål i dem. Det uppger åtminstone sajten transfermarkt.

Idag, när hans Benfica gästade Vitória de Guimarães i den portugisiska liga, bröt han en mycket lång torka.

Matchminuten var den 62:a när 22-åringen fick bollen strax innanför boxen – och dundrade upp den i första krysset.

Snacka om ett läckert sätt att göra sitt första mål i karriären – någonsin.

⚽️ GOAL | SC 0-2 Benfica | Samuel Dahl 🇵🇹 Benfica is dominating Vitória SC with a 2-goal lead right now ⚽️!#LigaPortugal #SCBEN #Footballpic.twitter.com/dZiD6kyYrb — goalpostX (@GoalpostX) November 1, 2025

Benfica vann matchen med 3-0.