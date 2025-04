Samuel Dahl med dubbla assister i Benficas kross

Samuel Dahl har inte allt för lång tid kvar på sitt lån i Benfica.

Under söndagen ställdes hans lag mot Avs Futebol Sad.

Då slog 22-åringen till med dubbla assister – på tre minuter.

Det var under vintern som Samuel Dahl, 22, lämnade AS Roma för ett lån i portugisiska Benfica.



Där har han nu hållit till i snart tre månader, och spelat nio ligamatcher för sitt Benfica.



Den senaste spelades under söndagskvällen hemma på Estádio do Sport Lisboa e Benfica mot Avs Futebol Sad.



Då passade svensken på att slå till med två målgivande passningar – på tre minuter.



Den första slog han i den 23:e minuten, till Vangelis Pavlidis och den andra slog han till Zeki Amdouni i den 26:e minuten.



Benfica vann till slut matchen med hela 6-0 och toppar just nu tabellen i Liga Portugal, med en match mindre spelad än Sporting.



Tillsammans med Kerem Akturkoglu belönades Dahl med matchens betyget 8,7 av FutMob, vilket de var ensamma om av alla planens spelare.



Totalt sett står Dahl noterad för 17 matcher med Roma och Benfica denna säsong.