Sané bekräftar slagsmål: ”Jag blev provocerad”
Leroy Sané har hamnat blåsväder.
Galatasaraystjärnan bekräftar slagsmål under Oktoberfest.
– Jag blev provocerad, säger han till Bild.
Det var i somras som Leroy Sané lämnade Bayern München för Galatasaray.
Nu var Sané tillbaka i München – för Oktoberfest.
Men det slutade inte så bra. Sané hamnade nämligen i slagsmål med Bayern München-supportrar.
– Jag blev provocerad och personligt förolämpad, även min klubb Galatasaray blev förolämpad, säger han till Bild och fortsätter:
– Jag blev också knuffad och då blev det ett kort slagsmål. Jag borde naturligtvis ha reagerat lugnare och ignorerat det i det ögonblicket.
Sané spelade i Bayern München 2020-2025 efter att ha anlänt från Manchester City där han spelade i fyra säsonger. 29-årige yttern är noterad för 70 landskamper för tyska A-landslaget.
