Sané bekräftar slagsmål: ”Jag blev provocerad”

Leroy Sané har hamnat blåsväder.

Galatasaraystjärnan bekräftar slagsmål under Oktoberfest.

– Jag blev provocerad, säger han till Bild.

Det var i somras som Leroy Sané lämnade Bayern München för Galatasaray.

Nu var Sané tillbaka i München – för Oktoberfest.

Men det slutade inte så bra. Sané hamnade nämligen i slagsmål med Bayern München-supportrar.

– Jag blev provocerad och personligt förolämpad, även min klubb Galatasaray blev förolämpad, säger han till Bild och fortsätter:

– Jag blev också knuffad och då blev det ett kort slagsmål. Jag borde naturligtvis ha reagerat lugnare och ignorerat det i det ögonblicket.

Sané spelade i Bayern München 2020-2025 efter att ha anlänt från Manchester City där han spelade i fyra säsonger. 29-årige yttern är noterad för 70 landskamper för tyska A-landslaget.