Uppgifter: Real Madrid har erbjudits Bernardo Silva

Bernardo Silva lämnar Manchester City efter säsongen.

Nu uppges den portugisiske stjärnan ha erbjudits till Real Madrid inför sommarens transferfönster.

Det står sedan tidigare klart att Bernardo Silva lämnar Manchester City nu i sommar efter nio framgångsrika år i klubben.





Enligt den spanska tidningen AS har Silvas agent Jorge Mendes tagit kontakt med Real Madrid för att undersöka möjligheterna till en övergång.



Uppgifterna gör gällande att portugisen har erbjudits till den spanska storklubben inför nästa säsong. Samtidigt sägs Real Madrid i dagsläget inte ha en värvning av 31-åringen högst upp på prioriteringslistan, men en affär sägs inte vara helt utesluten.