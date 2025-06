Sané meddelar: ”Beslutat mig för att påbörja ett nytt kapitel”

Leroy Sané har gjort sitt i Bayern München.

Under torsdagen meddelar 29-åringen att han går vidare i sin karriär.

”Jag är otroligt stolt över att ha burit tröjan”, skriver Sané i sina sociala medier.

Bayern Münchens Leroy Sané har ryktats till flera klubbar inför den stundande säsongen. Bortsett de tidigare ryktena om Arsenal och Spurs har det även funnits konkret intresse från den turkiska storklubben Galatasaray. De sades ha lagt ett bud på 10-12 miljoner euro (115-138 miljoner kronor).



Nu ser även Galatasaray ut att dra det längsta strået på Sané, som blir bosman om bara några veckor.



Enligt Foot Mercato är tysken nära att komma överens med den turkiska storklubben som sägs erbjuda honom ett kontrakt till och med 2028. Det sägs även vara värt 11 miljoner euro netto per säsong, vilket är 120 miljoner kronor.



Lägg där till att transferjournalisten Fabrizio Romano skriver att Galatasaray är optimistiska kring värvningen av Sané samt att tyska Sky uppger att 29-åringen är helt överens med den turkiska jätten.



Under torsdagen står det klart att Sané lämnar Bayern München, vilket han själv meddelar via sociala medier.



”Efter fem intensiva år här i München har jag beslutat mig för att påbörja ett nytt kapitel nästa säsong”.



”Jag är otroligt stolt över att ha burit tröjan för den största och bästa klubben i Tyskland i över 200 matcher, och jag kommer alltid att värdesätta de titlar vi vunnit tillsammans”.



Leroy Sané avslutar:



”Tack till klubben, tränarstaben, alla bakom kulisserna, mina lagkamrater och framför allt er, fansen, för den tid vi delat och de minnen vi skapat. Jag kommer för alltid att vara tacksam för min tid här”.