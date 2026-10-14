Sané sågas i Galatasaray: ”Skulle tagit honom i strupen”

Leroy Sané buades ut av hemmapubliken när Galatasaray föll mot Barcelona.

Nu får tysken hård kritik från turkiska tv-experter.

– Leroy Sané borde skämmas, säger Sinan Engin.

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Galatasaray förlorade med 1–4 hemma mot Barcelona i Champions League, och efter matchen hamnade Leroy Sané i skottlinjen. Tysken byttes in när det stod 1–3, slarvade bort flera passningar och buades ut av de egna supportrarna.

Matchen började annars bra för hemmalaget. Galatasaray tog överraskande ledningen i första halvlek trots att Barcelona dominerade spelet, och fick dessutom ett mål till 2–0 bortdömt. Sedan vände katalanerna och vann klart.

Tränaren Okan Buruk försvarade sin spelare efter matchen.

– Han kom in först när det stod 1–3, och det var då laget föll ihop. Den här matchen ska inte användas som måttstock för att bedöma hans prestation, sa Buruk efter matchen.

Missnöjet med Sané handlar dock om mer än en match. Supportrarna var inte nöjda med honom förra säsongen heller, och efter åtta tävlingsmatcher i år väntar han fortfarande på sin första poäng.

Den förre spelaren Sinan Engin gick hårt åt tysken i tv.

– Leroy Sané borde skämmas! Yunus Akgün spelar och Sané sitter på bänken. En spelare i världsklass från Tyskland på bänken, hur kan det vara så? sa Engin, som också hade förståelse för burop från publiken.

Den före detta landslagsspelaren Tümer Metin var ännu hårdare och ifrågasatte Sanés inställning.

– Om jag var Sanés lagkamrat skulle jag ta honom i strupen i omklädningsrummet och fråga: ”Vill du ens hjälpa oss? Jag är helt slut av allt springande!”

Galatasaray har fått en tung start i Champions League. Innan förlusten mot Barcelona föll laget med 1–3 borta mot Sporting i premiäromgången. Nästa match spelas på lördag, borta mot Gençlerbirliği i Süper Lig.