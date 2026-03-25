Makalösa vändningen – Hammarby vann i Prag

Hammarby reste till Tjeckien för den första av två semifinaler mot Sparta Prag i Europa Cup.

Bajen vann med 3–2 mot tjeckerna och har oddsen på sin sida inför returen.

Hammarby gjorde inga förändringar från cupmatchen mot Kristianstad i fredags. De enda skillnaden var att Gudrún Arnadottir spelade flyttade ut som vänsterback och Alice Carlsson fick därmed spela mittback.

Efter en jämn och chansfattig första halvlek kunde Hammarby ta ledningen genom Elin Sørum. Bajen ledde därmed matchen i paus.

En kvart in i den andra halvleken kvitterade hemmalaget genom Antonie Stárová. Sparta Prag skulle även vända på steken och i den 83:e minuten gjorde man 2–1 genom Michaela Khyrová.

Hammarby skulle dock inte ge sig. Tre minuter efter baklängesmålet höll sig Sofia Reidy framme och tryckte in 2–2. På övertid fullbordade Hammarby vändningen när inhopparen Fanny Peterson tryckte in 3–2.

Resultatet höll sig matchen ut och Hammarby har därmed ett drömläge att ta sig till final i Europa Cup. Returen spelas i Stockholm den 2 april.