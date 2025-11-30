Sent mål räddade Thelins Aberdeen 

Jimmy Thelins Aberdeen såg länge ut att gå mållösa mot tabelljumbon Livingston.

Men i den 80:e minuten avgjorde Nicky Devlin och säkrade 1–0-segern.



Aberdeen, under ledning av Jimmy Thelin, kämpade länge mot Livingston på bortaplan. Laget lyckades inte göra mål förrän den 80:e minuten, då Topi Keskinen spelade fram Nicky Devlin som nickade in matchens enda mål.

Segern innebär att Aberdeen avancerar till sjunde plats i ligatabellen, tre poäng bakom Falkirk på sjätteplats. Laget har nu vunnit fem av sina sju senaste ligamatcher.

– Vi höll oss kvar i matchen och i andra halvlek var vi mycket mer stabila och balanserade. Vi hittade vår rytm och våra byten påverkade matchen. De kom in med mycket energi och hjälpte oss ta tre poäng, säger Thelin efter matchen.