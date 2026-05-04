Sevilla tog viktig seger – uppe på säker mark

Sevilla besegrade Real Sociedad.

Vinsten gör att de klättrar upp ovanför nedflyttningsstrecket.

Sevilla har haft en tung säsong och kämpar i botten av La Liga och hade endast skrapat ihop nio segrar. Under måndagen ställdes de mot Real Sociedad där viktiga poäng stod på spel.

Sevilla lyckades hålla hoppet vid liv efter att Alexis Sanchez gjort matchens enda mål.

Vinsten innebär att Sevilla klättrar upp precis ovanför nedflyttningsstrecket. Det återstår fyra omgångar av La Liga.