Shaw slog till med hattrick – Nildén med självmål

Manchester City tog emot svensklaget Tottenham.

Då krossade hemmalaget gästerna.

Matchen slutade 5–2.

Foto: Bildbyrån

Andrée Jeglertzs Manchester City tog under lördagen emot svensklaget Tottenham. I City saknas svenskor i truppen men i Tottenham fanns Matilda Vinberg, Hanna Wijk och Amanda Nildén från start och på bänken fanns Josefine Rybrink och Matilda Nildén.

Hemmalaget City tog snabbt övertaget efter att Khadija Shaw slog till redan i den åttonde minuten. Sedan kunde den före detta Rosengårds spelaren Olivia Holdt kvittera till 1–1. Men Shaw skulle direkt slå till två gånger om och efter redan 21 minuter hade stjärnan gjort hattrick.

I den 37:e minuten kunde Kerolin utöka Citys ledning till 4–1. I slutet av första halvleken gjorde Amanda Nildén självmål och resultatet var 5–1 i halvtidsvilan.

Tottenhams Bethany England kunde med hjälp av Matilda Vinbergs assist sätta 5–2 i slutet på matchen..