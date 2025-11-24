Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström är givna i sina klubblag.

Men hur bra är egentligen de svenska burväktarna?

FotbollDirekt har tittat på underliggande siffror från deras säsong i Championship.

Foto: Bildbyrån

Sverige har flera målvakter ute i de stora europeiska ligorna. I Championship finns närmare bestämt tre stycken: Viktor Johansson, Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin.

Den sistnämnde har dragits med skador den här säsongen medan de andra två har växt fram till givna burväktare i sina respektive klubbar och fått allt mer förtroende i det svenska landslaget.

Jacob Widell Zetterström

Jacob Widell Zetterström anslöt till Derby från Djurgården sommaren 2024. 27-åringen har blivit den givna förstekeepern.

Tidigare hyllades Widell Zetterström för sina framsteg, av tränaren John Eustace.

– Han är definitivt en av de bästa i ligan för närvarande, sa tränaren.

Foto: Alamy

Eustaces hyllningsord är inte tagna från ingenstans. Tittar man på statistiken har han flest antal räddningar i ligan den här säsongen med 53 stycken. Räddningarna asett till procent ligger på 73. Den förre Dif-keepern är näst bäst att förhindra mål i Championship, där statistiken visar antal räddningar som ”egentligen” borde ha gått in i mål.

Widell Zetterströms kontrakt med Derby löper ut sommaren 2026. Hittills står han noterad för 58 tävlingsmatcher.

Viktor Johansson

En målvakt som har fått allt större förtroende i det svenska landslaget är Viktor Johansson. I fjol lämnade han Rotherham för Stoke City i Championship och har redan blivit en favorit bland supportrarna.

Stödet är befogat.

27-åringen är nämligen den målvakt som släppt in färst mål i hela Championship den här säsongen, tillsammans med Ipswich-keepern Alex Palmer. Titta man lite nogare så ligger han högst i räddningsprocent med hela 81 procent.Han toppar även listan på förhindrade mål framför landsmannen Widell Zetterström.

Johanssons kontrakt med Stoke löper ut sommaren 2027.

Foto: Alamy

Statistik: Opta