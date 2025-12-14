Sirius-keepern uttagen till Afrikanska mästerskapen
Glädjebesked för Ismael Diawara.
Sirius-målvakten är uttagen i Malis landslag till Afrikanska mästerskapen.
I vinter drar de Afrikanska mästerkapen i gång i Marocko. Under söndagen står det klart att Sirius kommer att ha en representant i mästerkapet. Målvakten Ismael Diawara är uttagen i Malis landslag.
Mali inleder mästerskapet den 22 december mot Zambia. I gruppen finns även Marocko och Komorerna.
Ismael Diawara har gjort tio landskamper för Mali.
Afrikanska mästerskapen spelas mellan 21 december till 18 januari.
