Skadekaos inför PSG–Barcelona – flera backar borta

Barcelona har fått flera skadebesked inför tisdagens stormatch mot PSG i Paris.

Både Eric García och Jules Koundé saknas, och även PSG tappar en nyckelspelare.

För Barça hotar dessutom El Clásico.

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Inför Champions League-mötet i Paris på tisdag är backlinjen Hansi Flicks största huvudvärk. Under söndagen kom flera tunga skadebesked från Barcelona.

Eric García har enligt klubbens medicinska rapport fått en muskelskada i högra låret. Han beräknas bli borta i tre till fyra veckor och missar därmed både PSG och El Clásico mot Real Madrid nästa helg.

Jules Koundé missar enligt uppgifter matchen i Paris. Det är också osäkert om han hinner bli klar till El Clásico. Enligt Jijantes är han i nuläget ett stort frågetecken, och klubben uppges låta hans tillfrisknande avgöra.

Det fanns också en oro kring Gerard Martín. Enligt Fernando Polo på Mundo Deportivo var vänsterbacken tveksam inför PSG-matchen, men senare under kvällen rapporterade journalisten Nil Solà från SER Catalunya att han ska kunna spela.

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PSG utan Nuno Mendes

Även hemmalaget får klara sig utan en viktig back. Paris Saint-Germain har bekräftat att Nuno Mendes har drabbats av en muskelskada i låret. Portugisen missar mötet med Barcelona och blir borta i flera veckor.

För Barcelona är det en tuff vecka som väntar. Efter matchen i Paris tar laget emot Real Madrid i El Clásico på hemmaplan.