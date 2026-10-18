Skadekaos inför PSG–Barcelona – flera backar borta
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Barcelona har fått flera skadebesked inför tisdagens stormatch mot PSG i Paris.
Både Eric García och Jules Koundé saknas, och även PSG tappar en nyckelspelare.
För Barça hotar dessutom El Clásico.
Inför Champions League-mötet i Paris på tisdag är backlinjen Hansi Flicks största huvudvärk. Under söndagen kom flera tunga skadebesked från Barcelona.
Eric García har enligt klubbens medicinska rapport fått en muskelskada i högra låret. Han beräknas bli borta i tre till fyra veckor och missar därmed både PSG och El Clásico mot Real Madrid nästa helg.
Jules Koundé missar enligt uppgifter matchen i Paris. Det är också osäkert om han hinner bli klar till El Clásico. Enligt Jijantes är han i nuläget ett stort frågetecken, och klubben uppges låta hans tillfrisknande avgöra.
Det fanns också en oro kring Gerard Martín. Enligt Fernando Polo på Mundo Deportivo var vänsterbacken tveksam inför PSG-matchen, men senare under kvällen rapporterade journalisten Nil Solà från SER Catalunya att han ska kunna spela.
PSG utan Nuno Mendes
Även hemmalaget får klara sig utan en viktig back. Paris Saint-Germain har bekräftat att Nuno Mendes har drabbats av en muskelskada i låret. Portugisen missar mötet med Barcelona och blir borta i flera veckor.
För Barcelona är det en tuff vecka som väntar. Efter matchen i Paris tar laget emot Real Madrid i El Clásico på hemmaplan.
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