Skadekrisen i PSG – två nya smällar

Paris Saint-Germain är ett skadedrabbat lag.

Nu kommer ytterligare två smällar.

Vitinha och Kvaratschelia tvingades kliva av i senaste matchen.

Foto: Alamy

Paris Saint-Germain har dragits med flera skador den här säsongen. Bland annat är den nyligen korade Ballon d’Or-vinnaren Ousmane Dembélé skadad och där till Marquinhos, Desire Doue och Joao Neves.

I helgens match mot Auxerre, som slutade 2–0 till PSG, tvingades Vitinha och Chvitja Kvaratschelia att kliva av. Efter bakslagen bekräftade tränaren Luis Enrique att det är en tuff situation men inte hur allvarliga skadorna är.

– Tyvärr kan jag inte säga något. Vi måste vänta på att den medicinska personalen ska berätta för oss imorgon eller i övermorgon vilken typ av skador de har, säger han enligt ESPN och fortsätter:

– Vi måste förbli positiva eftersom vi måste kunna hantera den här situationen”, tillade han om de skador som hopar sig.

PSG toppar Ligue 1 och på onsdag ställs de mot Barcelona i Champions League

