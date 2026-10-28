Skadesmäll för Fati – borta i minst sex veckor

Ansu Fati har skadat sig igen.

Den tidigare Barcelona-talangen blir borta i minst sex veckor.

Det är hans andra skada den här säsongen.

Foto: Bildbyrån

Ansu Fati kan inte undvika skadorna. I helgens match mot Lille sträckte Monaco-yttern baksidan av låret, och enligt lokaltidningen Nice-Matin blir han borta i minst sex veckor.

Därmed missar 23-åringen bland annat Monacos matcher mot Paris FC, Nordsjælland, Le Mans, Auxerre, Hearts, Lyon och Angers i Ligue 1 och Conference League.

Skadan kommer bara en månad efter att han blev frisk från en vadskada, som höll honom borta från mitten av augusti till slutet av september och gjorde att han missade sju matcher. Den här säsongen har han hunnit spela tre ligamatcher och gjort två mål på två matcher i Conference League.

Foto: Bildbyrån

En gång supertalang

Fati slog igenom som tonåring i Barcelona och slutade tvåa i omröstningen om Golden Boy år 2020. Sedan dess har skadorna förföljt honom. I november 2020 skadade han menisken och blev borta i 306 dagar, vilket gjorde att han missade 64 matcher. Säsongen därpå missade han 26 matcher på grund av två långa skador i baksidan av låret, och under lånet i Brighton säsongen 2023/24 var han borta i 70 dagar med en vadskada.

– Ansu Fati imponrade mig på vår första träning. Han har allt för att bli en viktig Barça spelare i framtiden, sa Lionel Messi om talangen 2019.

Förra säsongen var han utlånad till Monaco och gjorde elva mål på 25 ligamatcher, trots att han missade sex matcher med en skada i baksidan av låret. I somras köpte Monaco honom från Barcelona för elva miljoner euro.