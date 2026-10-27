Skadesmäll: João Pedro borta i flera veckor

Chelsea blir utan sin bästa målskytt en tid framöver.

João Pedro har skadat låret.

– Han är inte tillgänglig på några veckor, säger Xabi Alonso.

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João Pedro har fått ett nytt bakslag. Chelseas tränare Xabi Alonso bekräftar att brassen har en lårskada och blir borta i flera veckor.

– Han är inte tillgänglig på några veckor, säger Alonso till BBC.

Därmed missar 25-åringen onsdagens ligacupmatch mot Liverpool och helgens möte med Manchester United. Troligen missar han också bortamatchen mot Sunderland den 8 november.

Det är João Pedros andra skada den här säsongen. I september var han borta i 25 dagar med en knäskada, men tack vare landslagsuppehållet missade han då bara en match. Han saknades också när Chelsea förlorade med 0–2 mot Tottenham förra helgen.

Med fem mål på sex matcher är brassen Chelseas bästa målskytt i Premier League. Laget ligger femma i tabellen.