Skadesmällar för PSG – stjärnorna borta i veckor

Ousmane Dembélé klev av skadad för Frankrike mot Ukraina.

Det gjorde även Désiré Doué.

Nu ser längre frånvaro ut att vänta Paris Saint Germain-stjärnorna.

Ousmane Dembélé ersatte Désiré Doué i halvtid mot Ukraina häromdagen, men PSG-stjärnan blev sedan utbytt skadad med ungefär tio minuter kvar.

Nu har den franska storklubben kommit med uppdateringar kring båda och längre frånvaro ser ut att vända både Dembélé och Doué.

I Dembélés fall så ser han ut att bli borta i ungefär sex veckor.

”Efter att ha lämnat planen skadad under matchen mellan Ukraina och Frankrike i fredags har Ousmane Dembélé ådragit sig en allvarlig skada i höger baksida lår. Han förväntas vara otillgänglig i cirka sex veckor”, skriver PSG via sin hemsida.

Doué ser ut att bli borta i ungefär fyra veckor.

”Désiré Doué skadade sig också under mötet och ådrog sig en sträckning i höger vad och kommer att vara borta i cirka fyra veckor”.