Stort kaos i turkiska ligan – Adana Demirspors lämnade planen

Under söndagen utspelade det sig kaosscener i den turkiska ligan.

Det var i matchen mellan Galatasaray och Adana Demirspor det urartade efter att gästerna lämnat planen.

Detta har lett till ett öppet bråk mellan flera turkiska storklubbar.

En skandal utspelade sig under söndagens match mellan Galatasaray och Adana Demirspor. Mötet avbröts efter att gästerna lämnade planen i protest.

Galatasaray tog ledningen redan i den tolfte minuten genom ett straffmål av Alvaro Morata, vilket följdes av en intensiv protest från Adana Demirspor.



Efter en halvtimme valde Adana Demirspor att lämna planen helt. Enligt turkiska medier var det tränaren Mustafa Alper Avci som gav signalen för spelarna att gå in i omklädningsrummet.

När Galatasaray meddelade på X att Adana Demirspor dragit sig ur, var ärkerivalen Fenerbahçe snabbt ute med en kraftig kritik mot rivalklubben. I ett inlägg anklagade på X skrev dem:

”Era regelvidriga kontrakt, svarta börsen-biljetter och illegala spelreklamer har lurat både vår stat och det turkiska fotbollsförbundet. Med era styrda medier och falska uttalanden vilseleder ni allmänheten. Era spelare, som i åratal agerat för att bedra, fortsätter att lura domare och fotbollsfans! Tack vare er finns varken förtroende eller rättvisa kvar! Men ni är alltid de oskyldiga och mest drabbade, eller hur? Grattis, vad har ni gjort med turkisk fotboll”?, skriver Fenerbahce på X.



Galatasarays vice ordförande, Metin Özturk, bemötte kritiken under söndagskvällen och förklarade att Fenerbahçe var avundsjuka på klubbens framgångar.

– De är avundsjuka för att det inte kommer att dröja länge tills vi blir ligamästare igen. De ligger så långt efter att det inte finns något hopp för dem, de vet inte vad de ska göra, sade han enligt VG.

Adana Demirspors vice ordförande, Metin Korkmaz, förtydligade att deras protest var riktad mot domarnas beslut och inte Galatasaray.

🚨🚨 Galatasaray's opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM