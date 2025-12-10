Prenumerera

Skönt kvitto för Jack Lahne 

Ola Gustavsson
Jack Lahnes karriär börjar efter några tyngre år vända uppåt igen. 
Efter ett starkt år i Österrike så står det nu klart att han är uttagen till Afrikanska mästerskapen för Zambia. 

Genombrottet kom redan som 16-åring i Brommapojkarna och Jack Lahne blev väldigt påpassad. Åren som följde skulle däremot bli svårare. 

Efter den uppmärksammade flytten till Frankrike 2019 och lånet till AIK samma år – så har han varit i fem olika klubbar.

I dag ser det emellertid bättre ut än kanske någon gång tidigare för Lahne. 

Säsongen i österrikiska andradivisionen i Austria Lustenau imponerar – och nu kommer mer positiva nyheter kring den 24-årige anfallaren: Han är uttagen i Zambias landslag till Afrikanska mästerskapen, AFCON som inleds söndagen den 21 december i Marocko.

Lahne fanns även med på Zambias förra landslagssamling och svarade den gången för ett drömmål. 

Jack Lahne sänkte nyligen Liefering och noterades för sitt sjätte mål i Austria Lustenau i helgen.

Lahne har representerat klubbar som, förutom BP och AIK, franska Amiens, Häcken och Botev Plovdiv.

