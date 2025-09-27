Skrällen: Benzema kan återförenas med Mourinho
Karim Benzema lämnade europeisk fotboll sommaren 2023 för att tjäna drygt två miljarder om året i Saudiarabien.
Nu kan anfallaren vara en sensationell återkomst till Europa.
Enligt Marca vill José Mourinho locka fransmannen till Benfica.
De jobbade ihop i Real Madrid i början av 2010-talet.
Nu kan José Mourinho och Karim Benzema återförenas – i Benfica.
För efter att portugisiske tränaren kritat på för Benfica efter avskedet från Fenerbahce vill nu Mourinho locka Benzema tillbaka från Saudiarabien – dit han gick sommaren 2023 från Real Madrid.
Enligt uppgifter tjänar Benzema drygt två miljarder kronor om året i Al-Ittihad – där han har kontrakt till nästa sommar.
