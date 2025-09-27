Prenumerera

Logga in

Skrällen: Benzema kan återförenas med Mourinho

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Karim Benzema lämnade europeisk fotboll sommaren 2023 för att tjäna drygt två miljarder om året i Saudiarabien.
Nu kan anfallaren vara en sensationell återkomst till Europa.
Enligt Marca vill José Mourinho locka fransmannen till Benfica.

De jobbade ihop i Real Madrid i början av 2010-talet.

Nu kan José Mourinho och Karim Benzema återförenas – i Benfica.

För efter att portugisiske tränaren kritat på för Benfica efter avskedet från Fenerbahce vill nu Mourinho locka Benzema tillbaka från Saudiarabien – dit han gick sommaren 2023 från Real Madrid.

Enligt uppgifter tjänar Benzema drygt två miljarder kronor om året i Al-Ittihad – där han har kontrakt till nästa sommar.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt