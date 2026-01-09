Skrällen: Wrexham slog ut Nottingham i FA-cupen

Under fredagen ställdes Wrexham mot Nottingham Forest i FA-cupen.

Då stod Championship-laget för en rejäl skräll och vann på straffar.

Foto: Alamy

Det var i den tredje omgången av FA-cupen som Wrexham och Nottingham Forest ställdes mot varandra på Racecourse Ground i Wales.

Då skulle nykomlingarna i Championship stå för en rejäl pangstart och ta ledningen i den 37:e minuten innan man tre minuter senare dubblade sin ledning.

I den andra akten skulle bortalaget som är hemmahörande i Premier League reducera till 1-2 genom Igor Jesus. Kort efter det svarade dock Wrexham med sitt tredje mål för kvällen.

Trots det valde Nottingham Forest inte att lägga sig ner och ge upp. Istället reducerade man på nytt igen, genom Callum Hudson-Odoi, innan samma spelare kvitterade matchen med en ordinarie minut kvar.

Efter en mållös förlängning väntade straffar. Där skulle Omari Hutchinson bli stor syndabock för Nottingham då han missade en straff i den femte omgången samtidigt som Jay Rodriguez gjorde motsatsen för sitt Wrexham som avancerar i FA-cupen.