Sky: Bardghji var nära Stuttgart innan flytten till Barcelona

Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg var Roony Bardghji nära att hamna i Bundesliga inför säsongen. Den svenske 19-åringen förde långt gångna samtal med Stuttgart innan övergången till Barcelona blev klar.

Bardghji, som lämnade FC Köpenhamn i somras, har fått gott om speltid i sin nya klubb. På sex matcher i La Liga har han noterats för en assist. Under söndagen väntar dessutom den största utmaningen hittills – El Clásico mot Real Madrid.