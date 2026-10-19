Sky Sport: ”De Bruyne saknar attityden hos någon som gjort rätt val”

Kevin De Bruyne får hård kritik efter en tung vecka i Napoli.

Journalisten Massimo Ugolini ifrågasätter belgarens engagemang.

– Det vore meningslöst att ha en spelare av hans kaliber på halvfart.

Foto: Bildbyrån

Det har varit några tunga dagar för Kevin De Bruyne. I lördags hoppade han in i Napolis 1–0-förlust borta mot Venezia och fick en straff räddad av Filip Stanković. Veckan innan hamnade han dessutom i en dispyt med tränaren Massimiliano Allegri under 1–3-förlusten mot Villarreal i Champions League.

Nu riktar Sky Sport Italias Massimo Ugolini skarp kritik mot belgaren.

– Bortsett från straffmissen verkar De Bruyne inte ha, minst sagt, attityden hos någon som har gjort rätt val när han kom till Napoli, skriver Ugolini på Sky Sport Insider.

– Det är något som behöver redas ut snabbt, till och med i januari, där alla, och belgaren först och främst, tar ansvar för ett beslut som skyddar klubbens intressen. Det vore meningslöst att ha en spelare av hans kaliber på halvfart.

Foto: Bildbyrån

Problemen större än De Bruyne

Enligt Ugolini är De Bruyne långt ifrån Napolis enda problem. Han pekar bland annat på ett nästan obefintligt transferfönster, en sliten trupp, många skador, missnöje bland spelare med utgående kontrakt, tveksamma val av tränaren och Lorenzo Luccas misslyckande.

Napoli har bara tio poäng på sju matcher, klubbens sämsta start sedan säsongen 2009/10. På tisdag väntar Bodø/Glimt i Champions League, och på lördag kommer Roma på besök.