Smilla Holmberg har bytt Stockholm mot London.

Men den 19-åriga svenskan är inte helt ensam i sin nya hemstad.

– Det är trevligt att ha Stina Blackstenius här som hjälper mig med allt, säger hon i Arsenals kanaler.

Foto: Bildbyrån

Efter en braksuccé i Hammarby i damallsvenskan och det svenska damlandslaget stod det för två veckor sedan helt klart att 19-åriga Smilla Holmberg lämnar Sverige för nya äventyr.

Flyttlasset har gått till England, London och storklubben Arsenal och sedan den stora flytten från Hammarby har ytterbacken hunnit med att göra debut i både den engelska högstaligan WSL och i FA-cupen, där hon spelade dryga timmen i ”The Gunners” seger mot Aston Villa i går, söndag.

Som stöd i sin nya hemstad har 19-åringen landslagskollegan Stina Blackstenius, som har tillhört Arsenal sedan 2022.

– Jag har inte varit här så länge, men jag tycker att jag håller på att komma till rätta. Det är trevligt att ha Stina här som hjälper mig med allt. Imorgon kommer hon att hjälpa mig att flytta in med alla mina saker, säger Holmberg i en intervju med Arsenals officiella kanaler.

Holmberg och Blackstenius i landslaget. Foto: Alamy

”Jag gillar FIFA och Fortnite”

Det är första gången som Smilla Holmberg bor ensam, och hon gör det i en helt främmande storstad.

– I Stockholm bodde jag hemma, så det är en stor skillnad att flytta hit ensam och bo på egen hand, tvätta och laga mat själv. Det mycket större här. Stockholm är stort men inte så stort.

Holmberg. Foto: Alamy

– Jag har inte lagat så mycket mat än eftersom min familj var här. De åkte i helgen, och i dag ska jag gå hem till Stina så att hon kan laga mat åt mig, fortsätter Holmberg och avslöjar vad hon gör vid sidan av planen.

– Kanske kommer jag att spela tv-spel med vänner nu när jag inte bor hemma. Det kan vara trevligt att spela lite tv-spel. Jag gillar FIFA och Fortnite.